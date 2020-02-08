Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da kar yağışı

14 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova'da kar yağışı, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise yolu kardan kapalı olan 120 yerleşim biriminin yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:59 Kaynak: DHA
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