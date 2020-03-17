Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da kar yağışı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da kar yağışı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.


Yüksekova'da aralıklı yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında         
14:16
Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı Garanti bankası ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı         
13:50
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da olağanüstü hal ilan edildi         
12:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı Model Chloe Loughnan, koronavirüs nedeniyle İtalya'da mahsur kaldı         
10:43
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi         
08:05
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 22:18:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]