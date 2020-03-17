Yüksekova'da kar yağışı - Son Dakika

Yüksekova'da kar yağışı
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksekova'da aralıklı yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ
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