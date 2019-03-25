Yüksekova'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

- Yüksekova'da kar yağışı etkili oluyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

- Yüksekova'da kar yağışı etkili oluyor



HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede dünden beri etkili olan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tüm yolları açık kalması için ilçe özel idaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova-Van karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yetkililer ise, kazaya davetiye çıkarmamak için sürücüleri uyardı.

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