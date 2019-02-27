Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

58 dakika önce

Hakkari Yüksekova ilçesin'de aylardır hakim olan dondurucu soğuklar bugün yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Arttırdı, System.String[]
Hakkari Yüksekova ilçesin'de aylardır hakim olan dondurucu soğuklar bugün yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede dün gece başlayan kar yağışının aralıksız devam ederek ilçeyi beyaza bürünmesiyle hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

İlçede kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.

Öte yandan Belediye ve Karayolları karla mücadele ekipleri ilçe merkezindeki ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başladı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

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