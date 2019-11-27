Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi artırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi artırdı.
Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.
Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Bir yanda kar yağdığını gören çocuklar karın keyfini yaşarken, diğer yanda ise esnaflar iş yerlerinin önünü fırçayla temizledi. - HAKKARİ
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