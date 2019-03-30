Yüksekova
'da Kar
Yağışı Etkisini Sürdürüyor
-Mart Ayına Rağmen Gece Gece Yağan
Kar 10 Santimetreyi Buldu
-Yüksekova'da Kış Geri Geldi
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı Akşamın geç saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi adeta esir aldı.
Martın bitmesine rağmen ilçede akşamın geç saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürünerek 10 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, hava sıcaklığında da düşüş oldu.
Yüksekova belediyesi Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başlarken, ilçede kar yağışı Pazar akşamında kadar süreceği belirtirken, Çarşamba
gününe kadar Karla karışık Yağmur bekleniyor.
Öte yandan Yetkililer ise, kazaya davetiye çıkartmamak için, sürücüleri hız ve mesafelerini koruması konusunda uyardı.