Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

43 dakika önce

Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor -Mart Ayına Rağmen Gece Gece Yağan Kar 10 Santimetreyi Buldu -Yüksekova'da Kış Geri GeldiHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı Akşamın geç saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi adeta esir aldı.

Yüksekova'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
-Mart Ayına Rağmen Gece Gece Yağan Kar 10 Santimetreyi Buldu
-Yüksekova'da Kış Geri Geldi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı Akşamın geç saatlerinde etkisini artırarak ilçeyi adeta esir aldı.
Martın bitmesine rağmen ilçede akşamın geç saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürünerek 10 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, hava sıcaklığında da düşüş oldu.
Yüksekova belediyesi Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalara başlarken, ilçede kar yağışı Pazar akşamında kadar süreceği belirtirken, Çarşamba gününe kadar Karla karışık Yağmur bekleniyor.
Öte yandan Yetkililer ise, kazaya davetiye çıkartmamak için, sürücüleri hız ve mesafelerini koruması konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Hakkari, Yağan, Yüksekova, Kar, Yerel
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