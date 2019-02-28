Yüksekova'da Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
1 saat önce
Hakkari Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekipler yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari Yüksekova
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekipler yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede etkili olan kar yağışı 3 gündür aralıksız devam ederken, kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.
Öte yandan belediye ve karayolları ve il özel idarenin karla mücadele ekipleri de ilçe merkezindeki ana yollarda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:01 Kaynak: İHA
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