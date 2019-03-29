Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksekova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

24 dakika önce

Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyorHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
Yüksekova'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Mart ayının son günleri olmasına rağmen ilçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, hava sıcaklığında da düşüş oldu.
Karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için tetikte beklerken, ilçede kar yağışının pazar akşamına kadar devam etmesi bekleniliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:48 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Kar, Yerel
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