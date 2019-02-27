Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kara Saplanan Araçlar Kurtarıldı

Yüksekova'da Kara Saplanan Araçlar Kurtarıldı

59 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köy yolunda kara saplanan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yüksekova'da Kara Saplanan Araçlar Kurtarıldı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köy yolunda kara saplanan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Altınoluk köyünden ilçe merkezine gelen yolcu minibüsü ve kamyonet kara saplandı.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan araçlar ilçe merkezine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:34 Kaynak: AA

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