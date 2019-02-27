Yüksekova'da Kara Saplanan Araçlar Kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köy yolunda kara saplanan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köy yolunda kara saplanan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.



Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.



İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Altınoluk köyünden ilçe merkezine gelen yolcu minibüsü ve kamyonet kara saplandı.



İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan araçlar ilçe merkezine hareket etti.

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