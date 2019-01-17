Yüksekova'da Kardan Adam Yarışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde "kardan adam" yarışması yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde "kardan adam" yarışması yapıldı.



Öğrencileri sınav stresinden uzak tutmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için düzenlenen yarışmada, öğrenciler 4 grup halinde kardan adam yapmak için okul bahçesini kullandılar. Öğrenciler, daha sonra farklı boyutlarda yaptıkları 4 kardan adamı süslediler.



Okulun beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, yarışmada 11-G sınıfının yaptığı kardan adamın birinci olduğunu belirterek, "İki hafta boyunca öğrenciler yoğun bir sınav dönemi yaşadı. Öğrencilerin bu stresi atlatmaları için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. - HAKKARİ

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