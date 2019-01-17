Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kardan Adam Yarışması

Yüksekova'da Kardan Adam Yarışması

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde "kardan adam" yarışması yapıldı.

Yüksekova'da Kardan Adam Yarışması, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde "kardan adam" yarışması yapıldı.

Öğrencileri sınav stresinden uzak tutmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için düzenlenen yarışmada, öğrenciler 4 grup halinde kardan adam yapmak için okul bahçesini kullandılar. Öğrenciler, daha sonra farklı boyutlarda yaptıkları 4 kardan adamı süslediler.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, yarışmada 11-G sınıfının yaptığı kardan adamın birinci olduğunu belirterek, "İki hafta boyunca öğrenciler yoğun bir sınav dönemi yaşadı. Öğrencilerin bu stresi atlatmaları için böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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