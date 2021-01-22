Yüksekova'da kardan araba yaptılar - Son Dakika

Kardan yapılan araba

Çivi ve kömür tozundan arabaya şekil verilmesi

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Vatandaşlardan Ayşenur Karakuş ile röportaj - Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 16 köy 74 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından esnaf, kardan "Murat 131" marka araç yaptı.

İpekyolu üzerinde galericilik yapan iş yeri sahipleri, ilçede etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek kardan, dönemin popüler araçlarından olan "Murat 131" marka araba yapmaya karar verdi.

Yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla kolları sıvayan esnaf, plastik kapı kolu ve kömür tozu kullanarak yaklaşık 4 saatte kardan araba yaptı.

Kardan arabaya ilgi gösterenler fotoğraf çektirdi.