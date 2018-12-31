Yüksekova'da Karla Mücadele
47 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Karla mücadele ekipleri ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.
Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları sürücüler de araçlarının üzerindeki karları temizledi.
Yüksekova'dan Hakkari ve Van
'a gidecek sürücüler olumsuz hava koşulları nedeniyle uyarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:13 Kaynak: AA
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