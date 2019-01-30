Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Karla Mücadele

Yüksekova'da Karla Mücadele

50 dakika önce

Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, etkili kar yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokağın ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin söz konusu cadde ve sokakları ulaşama açıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Yüksekova, Güncel
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