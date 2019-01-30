Yüksekova'da Karla Mücadele
50 dakika önce
Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yüksekova
ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapanan mahalle yollarını açmak için gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Yüksekova Belediyesi Araç
Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, etkili kar yağışı nedeniyle birçok cadde ve sokağın ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin söz konusu cadde ve sokakları ulaşama açıncaya kadar çalışmalarına devam edeceğini söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:19 Kaynak: AA
Son Dakika! Nicolas Maduro'dan Dünyayı Sarsacak İddia: Trump, Öldürülmem İçin Emir Verdi
HDP'den Erdem Gül Açıklaması: CHP'nin Adayını Destekliyoruz
Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın İstifasına İlişkin İlk Yorum: Doğru Yolu Buldu