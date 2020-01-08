Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika

Yüksekova'da karla mücadele

6 saat önce

HAKKARİ'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da karla mücadele, System.String[]

HAKKARİ'de, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kar yağışının ardından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışının ardından bu hafta soğuk hava etkili oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri de özellikle askeri üs bölgelerinin kapanan yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde de çalışma yapan ekipler, en büyük zorluğu, rüzgarın doldurmasıyla kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgelerde yaşıyor.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı

Son Dakika Haberleri
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanını kabul etti - Son Dakika
19:02 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika
19:00 İstinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
18:59 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ - Son Dakika
18:58 Kütahya polis, yılbaşı gecesi işlenen çifte cinayeti 8 saatte çözdü - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 19:04:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]