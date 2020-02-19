Yüksekova'da karla mücadele - Son Dakika
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Yüksekova'da karla mücadele

7 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova'da karla mücadele, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova'da 1 haftadır belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile Yüksekova 117. Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Halkın mağdur olmaması ve ulaşımın sağlanması için bölgede çalışma yürüten ekipler, kar savurma araçlarıyla yolları temizlemeye çalışıyor.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
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