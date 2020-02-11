Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Yüksekova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Yüksekova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklarda biriken karları temizleyerek, kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yaptığı açıklamada, hazır bekletilen ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çaba gösterdiğini söyledi.

Ulaşıma açılan yollarda gece genişletme çalışmasının yapıldığını bildiren Doğramacı, şöyle konuştu:

"Ekipler, ilçemizin yoğun yaşam alanlarında çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir. Akşam karları taşımıyoruz. Çünkü soğuk havadan dolayı karlar damperlere yapışıyor. Bugün ilçemizin en işlek caddesinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürerek, program dahilinde sırasıyla gerekli çalışmaları yapacaktır. Bu çalışma sürecinde bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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