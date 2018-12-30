Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede 2 gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından belediye ve karayollarına bağlı ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksekova Belediyesi tarafından yoğun ticaret alanlarının bir an önce temizlenmesi ve vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için başlatılan kar temizleme çalışmalarına karayollarına bağlı ekipler de destek verdi. Cengiz Topel Caddesi'nde başlatılan kar temizleme çalışmaları öncesinde Zabıta Müdürlüğü, trafik birimi çalışanları tarafından araçların geçişleri kontrollü bir şekilde sağlanırken, toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek ilçenin dışına taşındı.

Kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler ile Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Burada çalışmalarla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Kaymakam Kendüzler, "2 gün boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte ilçemizde, yollar ve caddeler kapanmadan ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Belediyemizin özverili ve hummalı çalışmaları neticesinde yollarımız ve caddelerimiz açıldı. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarına devam ediyor" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Hakkari, Kar, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı Son Dakika! Adalet Bakanı Gül: FETÖ Liderinin İadesi İçin ABD'li Yetkililer Türkiye'ye Geliyor

Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Gençlerin Kendisi İçin Söylediği Şarkıyı Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 10:36:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]