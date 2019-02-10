Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışması

Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçede aralıklı yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Binaların çatılarından sarkan kar kütleri tehlike oluştururken, tek katlı evler ise adeta kara gömüldü. Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da yürütüyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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