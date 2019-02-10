Yüksekova'da Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
İlçede aralıklı yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Binaların çatılarından sarkan kar kütleri tehlike oluştururken, tek katlı evler ise adeta kara gömüldü. Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da yürütüyor. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
Son Dakika! Bakan Pekcan Duyurdu! Vatandaşı Soyan Fırsatçılara 2 Milyon TL'nin Üzerinde Ceza Kesildi
Yeni Askerlik Sisteminin Detayları Netleşmeye Başladı
Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt'un Ölümü Ünlüleri Yasa Boğdu
Hakkında Soruşturma Başlatılan 'Rockçı İmam' Belediye Başkan Adayı Oldu