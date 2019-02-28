Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele ekipleri, Dedeler köyünde doğum sancıları başlayan Canan Nişo (25) için seferber oldu.

Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Hamile Kadın İçin Seferber Oldu, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele ekipleri, Dedeler köyünde doğum sancıları başlayan Canan Nişo (25) için seferber oldu. Ekipler, 2 saat süren mücadelenin ardından köye ulaşarak Canan Nişo'yu hastaneye götürdü. Gözetim altında tutulan Nişo'nun henüz doğum yapmadığı belirtildi.

Yüksekova ve çevresinde dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte 63 köy ile 117 mezranın yolun kapandı. Bu köylerden, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde ilk bebeğine hamile olan Canan Nişo'nun doğum sancıları başladı. Nişo'nun yakınları 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bunun üzerine 112 Acil ekipleri, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri ile birlikte yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgede ekipler zorlu bir yolculuk yaptı. Fırtınayla etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler 2 saat süren mücadelenin ardından Canan Nişo'nun yaşadığı eve ulaşabildi.

Ekipler, Nişo'ya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından da Canan Nişo ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Nişo'nun henüz doğum yapmadığı belirtilirken, yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Canan Nişo'nun eşi Osman Nişo, ilk bebeklerinin dünyaya geleceğini belirterek, "Dün akşam geç saatlerde eşimin doğum sancıları başladı. Sabah saatlerinde ise kar ve fırtına nedeniyle yolumuz kapandı. Durumu karla mücadele ve 112 Acil ekiplerine bildirdik. Kısa bir süre içerisinde ekipler köye ulaştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:32 Kaynak: DHA

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