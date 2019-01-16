Yüksekova'da Kasaplar Denetlendi

Yüksekova ilçesinde et ve et ürünleri satan işletmeler denetlendi.

Yüksekova ilçesinde et ve et ürünleri satan işletmeler denetlendi.





Yüksekova Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ile İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri ekiplerince yapılan denetimlerde, eksiği olan iş yeri sahipleri uyarıldı.





Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, yaptığı açıklamada, denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.





İnsan sağlığına ve çevreye büyük önem verdiklerini vurgulayan Özdil, şöyle konuştu:



"Belediyemiz tarafından Yeşildere Mahallesi'nin girişine yapılan mezbaha tesisi halkımızın hizmetinde. Belediye veteriner hekimi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerinin gözetiminde kesim yapılıyor. Vatandaşlarımızdan, mezbaha harici kesilmiş, orijini belli olmayan, kontrolden geçmemiş ve damgasız etleri almamalarını istiyoruz. Mezbaha dışında kaçak kesim tespit edildiği takdirde ekiplerimizce hemen el koyarak imha edilecek ve kesim yapan şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır."

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