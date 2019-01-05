Yüksekova'da Kayak Yarışması
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Kulüpler ve Okullar Arası Kayak İl Birinciliği" yarışması düzenlendi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde "Kulüpler ve Okullar Arası Kayak İl Birinciliği" yarışması düzenlendi.
İlçeye 21 kilometre mesafedeki Kamışlı köyünde Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da katıldı.
12-25 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaya 60 sporcu katıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü ilçede, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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