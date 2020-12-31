Yüksekova'da "Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması" düzenledi - Son Dakika

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından "Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi.

İlçeye 21 kilometre mesafedeki Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde 7 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 63 sporcu dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'da "Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması"nın gerçekleştirildiğini söyledi.

Sporcuların kendi kategorilerinde yarıştığını ifade eden Doğramacı, şöyle konuştu:

"Sporcularımız güzel performans sergiledi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonların artmasını ve güzel tesislerle süslenmesini arzu ediyoruz. Yüksekova kış sporları noktasında Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biri. Bu noktada gerekli yatırımlar inşallah önümüzdeki dönemde yapılacak. Kendilerinin dünyanın önde gelen sporcuları arasında yer alacağına inanıyorum. Biz onlara güveniyoruz. Önümüzdeki yıllarda Yüksekova belki Türkiye'deki bazı müsabakalarada ev sahipliği yapacak tesislerede sahip olacak. Çok güzel bir coğrafyadayız. Artık eskilerin algıları burada yok. Çocuklarımızı geleceğe umutla ve parlak bir şekilde bakıyorlar. Biz gençlerimize sahip çıktığımız sürece inşallah eskilerin sıkıntılarını ve algılarını burada ortadan kaldıracağız."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise yarışmada 7 kategoride 63 sporcunun yarışlara katıldığını belirterek, "Yüksekova kış sporlarının merkezi olabilecek bir kapasiteye sahip. Hiçbir yerde kar olmamasına rağmen ilçemizde kar kalınlığı ve kalitesi çok iyi düzeyde. Gelecek süreçte burada hem ulusal hemde uluslararası düzeydeki müsabakaları yapmak isiyoruz." dedi.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz da desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'ya teşekkür etti.

Yarışmada dereceye girenlere madalya verildi.