Yüksekova'da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu - Son Dakika

Yüksekova'da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Tahir Çetin'in cesedi torbaya konulmuş halde bulundu.

Yüksekova'da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Tahir Çetin'in cesedi torbaya konulmuş halde bulundu.


İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Tahir Çetin, önceki akşam iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Çetin'den herhangi bir ize ulaşamayan aile, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Arama çalışmaları devam ederken, Tahir Çetin'in cesedi sabah saatlerinde halk pazarında bulunan dükkanın önüne torbaya bırakılmış şekilde bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset hastane morguna alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ

Tahir Çetin, Yüksekova, Yeşildere, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı
Cani katil, bıçakladığı adamı ağzına toprak doldurarak boğdu Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
19:28 Çinli bilim insanlarına göre yeşil çay ömrü uzatıyor - Son Dakika Haber
19:27 Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
19:26 Papa'dan rahibeye öpücük uyarısı: "Isırmak yok" - Son Dakika Haber
19:25 İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti - Son Dakika Haber
19:23 Kongo'da askeri uçak havaalanına gövde üstü indi. - Son Dakika Haber
18:15 İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Son Dakika Haber
18:09 Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 19:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da kaybolan şahsın cesedi torbaya konulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]