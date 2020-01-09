Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.

Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.

Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'nde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için Yeşildere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ailesi, aynı günün akşamı eve gelmeyen Çetin'e telefondan da ulaşamadı. Meraklanan aile, yakınlarda Çetin'i aramaya başladı; ancak izine rastlamadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, Çetin'in bulunması için çalışma başlattı. Erkan Çetin (20), babasının hayatından endişe ettiklerini ve iyi haber beklediklerini söyledi.


Tahir Çetin, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
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