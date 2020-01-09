Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2) - Son Dakika

Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2)

7 saat önce

CESEDİ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDUHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin'in (41), iş yerinin olduğu pasajda, çuval içinde cansız bedeni bulundu.

Yüksekova'da, kayıp işletmecinin cansız bedeni bulundu (2), System.String[]

CESEDİ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin'in (41), iş yerinin olduğu pasajda, çuval içinde cansız bedeni bulundu. Pasaja gelen esnaf, ortada duran çuvalı kontrol ettiğinde, içinde hareketsiz biri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde çuvaldakinin, Tahir Çetin'in cansız bedeni olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetin'in cesedi, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alıp, pasaja gelen Tahir Çetin'in ailesi, sinir krizi geçirdi.

Öte yandan pasajda, Tahir Çetin için daha önce arama yapıldığı; ancak bulunamadığı öğrenildi.


Tahir Çetin, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
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