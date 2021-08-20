YÜKSEKOVA'DA KAYMAKAM AŞURE DAĞITTI - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından hazırlanan aşure, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı tarafından, cuma namazı çıkışında vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayı nedeniyle Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan 2 bin kişilik aşure, İhsaniye Camisi önünde cuma namazından çıkan vatandaşlara ikram edildi. Aşure dağıtımına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar İlçe Müftüsü Erol Kılıç katıldı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Muharrem ayının içerisinde bulunmamız sebebiyle vatandaşlarımızla beraber hep birlikte bu ayın bereketini göstermek adına ve binlerce yıldır gelen bir gelenek olarak aşure dağıtımını yaptık. İnşallah muharrem ayının bereketi Yüksekova'mızın üzerinde olur. Yüksekova'mızın bundan sonraki yıllarından daha güzel, daha yapabilir ve daha kardeşçe bir şehir olmasına vesile olur" dedi