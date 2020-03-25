Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı - Son Dakika

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Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı
6 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezerek, evde kalınması çağrısında bulundu.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezerek, evde kalınması çağrısında bulundu.
Yüksekova'da koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar sürerken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da İlçe Emniyet Müdür Murat Güneş ile birlikte ilçe merkezinde gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cengiz Topel Caddesi'ndeki açık olan iş yerlerini de ziyaret eden Doğramacı, vatandaşlara evde kalmaları için uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:13 Kaynak: DHA
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