Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kepçenin Zorlu Çalışması

Yüksekova'da Kepçenin Zorlu Çalışması

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan köy ve mezra yolları için çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 6 metreyi aşan kar nedeniyle zorluk yaşadı.

Yüksekova'da Kepçenin Zorlu Çalışması, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan köy ve mezra yolları için çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer 6 metreyi aşan kar nedeniyle zorluk yaşadı.

İlçeye bağlı 63 köy ve 117 mezra yolu yoğun kar yağışının nedeniyle kapanan yollar için yoğun bir çalışma başlatıldı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, yüksek kesimlerde 6 metreyi aştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. 63 köy ve 117 mezranın yolu açılırken, karla mücadele ekipleri bazı yerlerde oldukça zorlu dakikalar yaşadı. Yüksek kesimlerde kepçenin çalışması esnasında kepçe adeta karın içinde kayboldu.

Tüm zorluklara rağmen karla mücadele ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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