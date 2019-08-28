Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da 'kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi
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Yüksekova'da 'kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi

54 dakika önce

VAN, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu tüm hızıyla sürüyor.

Yüksekova'da 'kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]
VAN, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Operasyon kapsamında Yüksekova'da araziye saklanmış 19 kilo 710 gram eroin ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı himayelerinde Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Hakkari Valiliği, operasyon kapsamında Yüksekova'da bir kişiye ait arazide saklanmış 19 kilo 710 gram eroin ele geçirildiği, Çukurca ilçesinde ise terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 1 C-3 patlayıcı madde kalıbının ele geçirildiğini açıkladı.
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Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
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