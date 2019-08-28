Yüksekova'da 'kıran' operasyonunda 19 kilo eroin ele geçirildi
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VAN, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu tüm hızıyla sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
VAN, Hakkari
ve Şırnak
'ta terör örgütü PKK
'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Operasyon kapsamında Yüksekova
'da araziye saklanmış 19 kilo 710 gram eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı
koordinasyonunda, Jandarma
Genel Komutanlığı himayelerinde Van
, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Hakkari Valiliği
, operasyon kapsamında Yüksekova'da bir kişiye ait arazide saklanmış 19 kilo 710 gram eroin ele geçirildiği, Çukurca
ilçesinde ise terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen mağarada 1 C-3 patlayıcı madde kalıbının ele geçirildiğini açıkladı.
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