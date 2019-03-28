Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Kitap Okuma Etkinliği

Yüksekova'da Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Yüksekova'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki Avaşin Parkında bulunan Avaşin Kitap ve Cafe Kütüphanesi bünyesinde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği yapıldı. Parkın bahçesinde bulanan çardakta oturan 25 öğrenci, öğretmenleriyle beraber kitap okudular.

Kütüphane sorumlusu Doğan Özek, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Yüksekova'da kitap okuma oranının az olduğu görüyoruz. Bununla ilgili bir fakındalık oluşturmak için 25 öğrenciyle dışarıda havayı bahane ederek okumaya yönelik bir farkındalık oluşturduk. Asıl amacımız, insanlardaki kitap sevgisini arttırmak ve onlara daha güzel, her yerde kitabın ne kadar güzel bir şekilde okunduğunu göstermektir. İnşallah bu yaptığımız etkinlik tüm kitap okumayan ve kitaptan uzak olan herkese nasip olur" dedi.

Öğrencilerden Sevda Çelik ise, parka kitap okumak için geldiklerini belirterek, "Biz burada okumamızı geliştiriyoruz. Bugün hocamızla beraber dışarıya çıkarak, farkındalık oluşturmak için 25 arkadaşla beraber kitap okuduk. Ümit ediyoruz ki bu yaptığımız etkilik tüm hızıyla yayılır" diye konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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