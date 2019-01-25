Yüksekova'da Köpek Donduran Soğuklar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bir köpek dondu.



İlçe merkezinde yaşayan Hamza Akgül, sabah garajdan arabasını çıkarmaya giderken, karşılaştığı manzaradan dolayı büyük şaşkınlık yaşadı. Soğuklardan korunmak için garaja giren köpeğini donmuş halde bulan Akgül, "Yüksekova'da haftalardır dondurucu soğuklar yaşanıyor. Adeta Sibirya soğukları etkilidir. Bugün sabah garaja giderek arabamı çalıştıracaktım, ancak yerde uzanan köpeğimi fark ettim. İlk başta uyuduğunu zannettim, fakat dokunduğumda köpeğin donduğunu gördüm. Tek isteğim, dışarıdaki dilsiz hayvanlara yardımcı olalım" dedi. - HAKKARİ

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