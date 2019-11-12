Yüksekova'da korkutan yangın
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.
İlçenin Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evin balkonunun altındaki odunlardan kaynakladığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulunup söndürdü.
Yaşanan yangın büyük çapta maddi zarara yol açtı. - HAKKARİ
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