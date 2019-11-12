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Yüksekova'da korkutan yangın

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.

Yüksekova'da korkutan yangın, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.


İlçenin Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evin balkonunun altındaki odunlardan kaynakladığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulunup söndürdü.


Yaşanan yangın büyük çapta maddi zarara yol açtı. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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