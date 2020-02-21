Yüksekova'da korkutan yangın - Son Dakika

Yüksekova'da korkutan yangın
7 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinden çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinden çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre olay, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alevlerin iş yerini sardığı yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. - HAKKARİ
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