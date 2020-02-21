Yüksekova'da korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'da korkutan yangın - Son Dakika

Yüksekova'da korkutan yangın

7 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinden çıkan yangın korkuttu.

Yüksekova'da korkutan yangın, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinden çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre olay, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Alevlerin iş yerini sardığı yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek söndürdü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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