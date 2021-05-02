Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor - Son Dakika

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
02.05.2021 20:24
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini koruyor.
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
HAKKARİ - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini koruyor.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kısıtlama vatandaşların uyulmasıyla sakin geçiyor. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyorlar.
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