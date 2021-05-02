Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor - Son Dakika

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor

02.05.2021 20:24

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini koruyor.

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor

HAKKARİ - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sessizliğini koruyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kısıtlama vatandaşların uyulmasıyla sakin geçiyor. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını almak için market ve fırınlara gittikleri görüldü. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyorlar.

Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor
Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor

Koronavirüs, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Inter taraftarları şampiyonluk sonrası koronavirüs kurallarını hiçe sayarak meydanlarda kutlama yaptı Inter taraftarları şampiyonluk sonrası koronavirüs kurallarını hiçe sayarak meydanlarda kutlama yaptı Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü Aslan'ın zirve inadı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti Aslan'ın zirve inadı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti         
23:19
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız         
23:14
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı         
21:51
Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor         
21:29
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti         
21:07
Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar         
18:46
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor         
17:09
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı Bir garip olay! Süt şişesi sandıkları el bombası çıktı         
16:22
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri Biz tüketmiyoruz ama dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz! Kansere çare, gençlik iksiri         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 23:30:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da korona virüs kısıtlaması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement