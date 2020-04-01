Yüksekova'da korona virüs önlemi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüs kapsamında vatandaşlara verilen yardım nedeniyle PTT önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.



Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü salgınına karşı önlemler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın talimatlarıyla korona virüse karşı başlatılan yardımlar bugünden itibaren vatandaşların hesaplarına aktarıldı. 1 Nisan itibari ile hesaplara aktaran paralardan sonra Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri de vatandaşların sağlığı için PTT önünde önlemler alarak mesafeli bir şekilde içeri alınmasını sağladı. - HAKKARİ