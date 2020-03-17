Yüksekova'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika

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Yüksekova'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması
7 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dezenfekte çalışması yürütülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:39 Kaynak: İHA
HAKKARİ (İHA) – Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de dezenfekte çalışması yürütülüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle Yüksekova ilçesinde vatandaşlar eş zamanlı temizlik başlattı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan ve ilçenin en yoğun iş merkezlerinden olan Zagros İş Merkezi esnafı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması başlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptıklarını dile getiren Hamdi Babat, "Korona virüs ülkemize kadar geldi. Bizlerde tedbir amaçlı dezenfekte çalışması başlattık. İş merkezi esnafı olarak bu temizliğe önem vererek eş zamanlı dezenfekte çalışması yaptık" dedi. - HAKKARİ
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