Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir - Son Dakika
Son Dakika Yerel Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir - Son Dakika

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

7 saat önce

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüsü Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinde müşteri ile temassız bir alışveriş için şeritler çekerek satış yapılıyor. İş yerine gelen Fırat Karael isimli müşteri, Türkiye geneli yapılan uygulamaların Yüksekova'da da hayata geçirildiğini belirterek, "Malum İran'la komşuyuz, onun için biz Yüksekovalılar daha dikkatli olmalıyız. Bugün bu iş yerinde böyle şerit çekilmiş ve 1 metre mesafenin olması gayet güzel. Bizde işlemlerimizi yapıp, yetkililerden yapılan duyurulara dikkat edip evde kalmaya bakacağız" dedi.

İş yeri çalışanı İhsan Tüner ise korona virüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Müşteri ile temas olmasın diye şerit ve 1 metre mesafe bırakarak işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge kapsamında da ilçedeki tüm berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu.

Berber Harun Kameri de, İçişleri Bakanlığının kararıyla ikinci bir emre kadar iş yerlerini kapattıklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede bunu atlatır, tekrar hayatımıza devam ederiz. Bizde esnaf olarak vatandaşlara evde kal diyoruz" şeklinde konuştu

Öte yandan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla ilk olarak camilerde ve daha sonra zabıta ekipleri sokak sokak dolaşarak vatandaşın evde kalması için anons yaptı.

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi 'Aslında ben 61'im, dedem 4 yaş büyük yazdırmış'
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi         
21:09
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı         
21:06
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 16:29:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]