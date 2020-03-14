Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı - Son Dakika

Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı

6 saat önce

Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması

Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:29 Kaynak: AA
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