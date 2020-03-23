Yüksekova'da koronavirüse camekanlı önlem - Son Dakika
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Yüksekova'da koronavirüse camekanlı önlem

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir eczane sosyal mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı.

Yüksekova'da koronavirüse camekanlı önlem, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bir eczane sosyal mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı. Eczanenin giriş bölümü camekanla kapatılırken, gelen müşterilere bölmenin arkasından hizmet veriliyor.

Eczacılar, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metrelik mesafeye dikkat edilmesi için çeşitli önlemler alıyor. Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir eczane de müşteriler ile çalışanlar arasındaki bir metrelik mesafeyi korumak için camekanlı önlem aldı. Eczacı teknisyeni Adnan Akdoğan, her türlü önlemi almaya çalıştıklarını söyleyerek, "Çalışanlarımızı bu şekilde aldığımız camekanlı önlemle korumaya çalışıyoruz. Bu mesafenin hem eczane çalışanlarına hem de müşteriler için çok önemli ve yararlı olduğunu düşünüyorum" dedi.


Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:48 Kaynak: DHA

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