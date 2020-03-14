Yüksekova'da koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı - Son Dakika

Yüksekova'da koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Yüksekova'da koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullar, camiler, toplu taşıma araçları, kamu kurumları ve halkın yoğun kullandığı yerleri dezenfekte etti.

Belediyenin veteriner hekimi Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada küresel bir salgın haline gelen koronavirüs ile ilgili belediye olarak önlem aldıklarını söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla harekete geçtiklerini belirten Kaçan, "Kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları, camiler, parklar ve okullarda dezenfekte işlemlerine başladık. Belirli periyotlarla dezenfekte işlemleri devam edecek. Panik yaratmadan bu hastalığa karşı elimizden geldiğince tedbir alarak virüsün önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler

Son Dakika Haberleri
21:01 Bakan Koca: "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır"
20:56 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
20:55 Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
20:54 Sağlık Bakan Koca: "(Koronavirüs risk taraması) SABİM-184'ten size telefon gelmemişse, test...
20:50 Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:08:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova'da koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]