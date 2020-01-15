Yüksekova'da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova'da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor - Son Dakika

Yüksekova'da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan vatandaşlar köy camisi için hayırseverlerden halı yardımı bekliyor.

Yüksekova'da köy camii hayırseverlerin halı yardımını bekliyor, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan vatandaşlar köy camisi için hayırseverlerden halı yardımı bekliyor.


Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde 5 yıl önce başlanıp yapımı tamamlanan iki katlı camilerine köy halkı halı yardımı için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Caminin 5 yıl önce yapımına başlanmış, yapımında Diyanet Başkanlığı, Yüksekova Kaymakamlığı, ilçe müftülüğü ve köy halkının yardımlarıyla cami faaliyete girdi. Köyün camisine halı yardımında bulunmak isteyenler, 05432313260 - 05454803388 numaralara ulaşıp yardımda bulunabilirler.


Kamışlı köyün sakinlerinden Rıdvan Akkurt, "Camimiz 5 yıl önce yapıldı. Sağ olsunlar Diyanet Başkanlığında, Yüksekova Kaymakamlığı, ilçe müftülüğü ve köy halkının yardımlarıyla camimiz yapıldı. Şimdi bizim caminin ikinci katında halı eksiğimiz var. Köy halkı olarak tüm hayırseverlerin yardımlarını bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova Kaymakamlığı, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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