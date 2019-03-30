Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Köye Çığ Düştü

Yüksekova'da Köye Çığ Düştü

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü.

Yüksekova'da Köye Çığ Düştü, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar gördü. İlçede 4 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne ve köyün yoluna sabaha karşı çığ düştü. Sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermeye çıkan köylüler, çığ düştüğünü fark edince durumu, İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Karla mücadele ekipleri, hem köye hem köyün yoluna düşen karları temizlemek için çalışma başlattı. Çığ nedeniyle can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar aldı. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:24 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da Köye Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]