Yüksekova'da Köye Çığ Düştü
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Yeşiltaş köyüne çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar gördü. İlçede 4 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyüne ve köyün yoluna sabaha karşı çığ düştü. Sabah
saatlerinde hayvanlarına yem vermeye çıkan köylüler, çığ düştüğünü fark edince durumu, İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Karla mücadele ekipleri, hem köye hem köyün yoluna düşen karları temizlemek için çalışma başlattı. Çığ nedeniyle can kaybı yaşanmazken, köyde bulunan meyve ağaçları zarar aldı. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:24 Kaynak: DHA
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