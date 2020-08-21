Yüksekova'da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı - Son Dakika

Yüksekova'da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde dünyada nesli zor rastlanan ve kuş büyüklüğünde bir kelebek bulundu.

Yüksekova ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan iş yerinin sahibi Uygar Gözey, iş yerinin raflarını temizlerken kuş büyüklüğünde bulunan bir kelebeğe rastladı. İlk olarak gördüğünde kuş zanneden Gözey, yaklaştığında durum çok farklı olduğunu gördü. Kelebeğe yaklaşarak elin alan Gözey, kuş kadar büyük ve ilk kez böyle bir kelebeği gördüğünü söyledi. İş yerin sahibi cetvelle kelebeğin kanat uzunluğu 13 santimetre ve boyu ise 8 santimetre olduğunu söyledi. Yapılan incelemeler sonucu kelebeği Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

İlk kez böyle bir kelebek gördüğünü söyleyen Uygar Gözey, "Temizlik yaparken, bezime takıldı. Önce kuş zannettim fakat baktığımda çok farklı bir şey olduğu gördüm. Yetkililere haber verince nesli tükenmekte olan ve az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim. Çok farklı bir şey ilk kez böyle bir şeyi görüyorum. Bunu yetkililere teslim edeceğiz" dedi.