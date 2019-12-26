Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı - Son Dakika

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.



İlçede günlerdir aralıklı süren kar yağışı, öğlen saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdare ekipleri de kar mücadele çalışmalarına tüm hızla devam ediyor.



İş yerinin önünü temizleyen Arselan Akkurt, ilçede kaç gündür kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Dünden beri etkisini arttırmış durumda ve bu durumdan şikayetçi değiliz. Çünkü büyük bir şekilde grip salgını var, hastanelerimiz dolup taştılar. Havanın temizlenmesi ve tarım açısından kar yağışı iyi oldu" dedi. - HAKKARİ