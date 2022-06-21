Yüksekova'da leylekler bacalar ve elektrik direklerinde - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova'da leylekler bacalar ve elektrik direklerinde

21.06.2022 11:48
Yüksekova'da leylekler bacalar ve elektrik direklerinde

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyü, her yıl olduğu gibi leyleklere ev sahipliği yapıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyü, her yıl olduğu gibi leyleklere ev sahipliği yapıyor. Elektrik direklerine ve evlerin bacalarına yuva yapan leylekler, köylüler tarafından da korunuyor.

Çevresindeki sıradağlar ve Nehil Sazlığı nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyüne ise coğrafi konumu nedeniyle leylekler çok geliyor. Köyde yaşayanlar, 7 yıldır leylek yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Elektrik direklerine, evlerin bacalarına ve ağaçlara yuva yapan leylekler, köylüler tarafından korunuyor.  Evlerinin bacasının 7 yıldır leyleklerin yuvası olduğunu belirten Talat Arslan, bu durumdan menun olduklarını söyleyerek, "Misafirlerimiz her yıl bahar aylarında gelip, yaz boyunca kalıp kışın ise göç ediyorlar. 6 ay gibi bir süre kalan leylekler, yavrularını beslemek için Nehil Sazlığı'nı kullanıyor. Biz de onları rahatsız etmemeye gayret gösteriyoruz. İç içe yaşamaya alıştık ve onları seviyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü Yüksekovalı dağcılardan doğa yürüyüşü Yüksekova'da YKS sınavın birinci oturumu sona erdi Yüksekova'da YKS sınavın birinci oturumu sona erdi
Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da leylekler bacalar ve elektrik direklerinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:55:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da leylekler bacalar ve elektrik direklerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement