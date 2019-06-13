Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da lösemi hastası çocuk yararına tiyatro sahnelendi
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Yüksekova'da lösemi hastası çocuk yararına tiyatro sahnelendi

2 saat önce

Yüksekova ilçesinde Asmin Sanat Tiyatrosu, 7 yaşındaki lösemi hastası Zozan Öğmen yararına tiyatro oyunu sahneledi.

Yüksekova'da lösemi hastası çocuk yararına tiyatro sahnelendi, System.String[]
Yüksekova ilçesinde Asmin Sanat Tiyatrosu, 7 yaşındaki lösemi hastası Zozan Öğmen yararına tiyatro oyunu sahneledi.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve dört delinin başından geçenlerin anlatıldığı oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
Oyundan elde edilen gelirin Öğmen'in tedavi masraflarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.
Öğmen'in ailesi, çocuklarına destek veren tiyatro ekibi ve vatandaşlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Yüksekova, Güncel
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