Yüksekova'da lösemi hastası çocuk yararına tiyatro sahnelendi
2 saat önce
Yüksekova ilçesinde Asmin Sanat Tiyatrosu, 7 yaşındaki lösemi hastası Zozan Öğmen yararına tiyatro oyunu sahneledi.
Yüksekova
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: AA
ilçesinde Asmin Sanat Tiyatrosu, 7 yaşındaki lösemi hastası Zozan Öğmen yararına tiyatro oyunu sahneledi. Selahaddin Eyyubi
Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve dört delinin başından geçenlerin anlatıldığı oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
Oyundan elde edilen gelirin Öğmen'in tedavi masraflarının karşılanmasında kullanılacağı belirtildi.
Öğmen'in ailesi, çocuklarına destek veren tiyatro ekibi ve vatandaşlara teşekkür etti.
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