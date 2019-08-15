Yüksekova'da maddi hasarlı kaza
18 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasara yol açtı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin İpekyolu
Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 34 BAL 299 plakalı otomobille 34 RR 9912 tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazaya sebebiyet veren araçlar yoldan çektirilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ
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