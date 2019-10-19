Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da maddi hasarlı kaza
Son Dakika Güncel Yüksekova'da maddi hasarlı kaza

Yüksekova'da maddi hasarlı kaza

55 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yüksekova'da maddi hasarlı kaza, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Nurettin A. yönetimindeki 30 YC 383 plakalı mimibüs, viraj alamayarak devrilme sonucu maddi hasar meydana geldi. Sürücü Nurettin A. yara almadan kurtulurken, devrilen araçta büyük çapta hasar meydana geldi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
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