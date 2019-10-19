Yüksekova'da maddi hasarlı kaza
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:11 Kaynak: İHA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine virajı alamayan minibüsün devrilmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Nurettin A. yönetimindeki 30 YC 383 plakalı mimibüs, viraj alamayarak devrilme sonucu maddi hasar meydana geldi. Sürücü Nurettin A. yara almadan kurtulurken, devrilen araçta büyük çapta hasar meydana geldi. - HAKKARİ
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