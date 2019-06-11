Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı
Son Dakika Güncel Haber

Yüksekova'da mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı.

Yüksekova'da mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafında Yüksekova Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne hibe olarak gönderilen çöp konteynerlerinin tamamı, mahallelerde belirlenen noktalara bırakıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Temizlik İşleri Müdürü Hadi Kandaş, "Bir kentin temizliği belediyelerin başlıca görevleri arasındadır. Yaşadığımız şehir hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Yüksekova için üzerimize düşen vatandaşlık görevini de yerine getirmeliyiz. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerinde kolaylık sağlamış, hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemenin birinci görevi kirletmemektir. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek şehrimize sahip çıkmalarıdır. Bugün konteyner dağıtımına belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımızın da desteği ile başlamış bulunmaktayız. Tüm mahallelerimizde bu çalışmayı yürüteceğiz" dedi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, gezegenine isim arıyor Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada İstanbul seçimlerinde kullanılacak oy pusulası belli oldu Malezya'da bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı iddiası ülkeyi karıştırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'da mahallelere çöp konteynerleri bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]