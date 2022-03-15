Yüksekova'da "matematik" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kuruköy Mahallesi Ortaokulunca "matematik" etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin, matematiğin eğlenerek öğretilmesine yönelik sunduğu gösteriler ve müzik dinletisi beğeni topladı.

İl Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde matematik seferberliği başlattığını belirtti.

Hakkari'de de bunun startını Yüksekova'dan verdiklerini kaydeden Gür, "Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla geliştireceğimiz zeka geliştirici matematik oyunları, materyalleri ve etkinlikleri ile matematiği hayatla bütünleştirip öğrencilerimize sevdireceğiz. Etkinliklerini, 14 Mart Dünya Pi Günü'ne denk getiren Kuruköy Ortaokulu'nun düzenlediği bu programı ilgiyle izledik. Etkinlikte emeği geçen tüm eğitim camiamızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Milli Eğitim Şube müdürleri, bazı kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.